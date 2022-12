Argentino do Vitória, Diego Torres comenta sobre final da Copa

Apenas um jogador do elenco do Vitória pode ver o seu país de origem erguer a taça da Copa do Mundo do Catar. O argentino Diego Torres está ansioso com a possibilidade da seleção liderada por Lionel Messi conquistar o tricampeonato mundial no próximo domingo (18), às 12h, no estádio Lusail, em Doha.

"Realmente eu nunca sofri tanto como nessa Copa do Mundo. Graças a Deus está dando tudo certo. O começo foi ruim para a Argentina que perdeu o primeiro jogo", comentou o meia rubro-negro, apresentado oficialmente na Toca do Leão nesta quarta-feira (14).

Ele se referiu à derrota por 2x1, de virada, que a Argentina sofreu diante da Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo. A Albiceleste deu a volta por cima e, na última terça-feira (13), garantiu vaga na final do Mundial após vencer a Croácia por 3x0. Agora, aguarda o vencedor de França e Marrocos, que se enfrentam nesta quarta, às 16h.

"Eu achava que a semifinal seria Brasil e Argentina, mas futebol é muito movimentado e nessa Copa do Mundo teve muita coisas que você não falaria. O Marrocos está na semifinal. Ninguém achava que aconteceria isso. Domingo vamos sofrer um pouco mais na final, mas tomara que Deus nos abençoe e a Argentina possa sair campeã do mundo", projetou o jogador de 32 anos.

Na temporada 2022, Diego Torres defendeu o Novorizontino. A equipe paulista disputou a Série B do Brasileiro e conseguiu escapar do rebaixamento. Ele fez 27 jogos, 21 deles como titular, e marcou três gols. No futebol verde e amarelo desde 2018, o meia também já vestiu as camisas de Chapecoense e CRB-AL.

"O Vitória tem camisa e torcida gigantes. A expectativa é muito grande. A gente está se preparando para voltar à Série A, ainda é muito cedo para afalar, mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo", afirmou o meia. "Eu já tenho bastante experiência na Série B, mas futebol é diferenciado. A verdade é que na Série B os jogos são muito travados. O que podemos fazer é arrumar bem o nosso time, entrosar o mais rápido possível e encaixar para brigar por coisas sérias", completou.

Confira outros trechos da entrevista de Diego Torres:

Adaptação ao trabalho do técnico João Burse

"Um treinador que gosta da ideia de jogar com dois meias. Para a minha posição, é bacana. Aí quem tá um pouco f*** são os volantes, mas acho bom porque a gente vai propor o jogo o tempo todo. A gente tem que entrosar o mais rápido possível".

Gol contra o Bahia pelo Novorizontino

"Esse ano eu fiz um gol no Bahia, mas seria mais gostoso se eu fizesse agora, com essa camisa. Tomara que, primeiramente, eu jogue, e depois consiga fazer um gol. Estou me preparando bem mentalmente e fisicamente para que esse ano dê tudo certo".

Disputa por posição com Gegê

"Com Gegê a gente vai brigar pelo posto. Nós vamos dar trabalho para o treinador. Tomara que Gegê faça um bom ano e eu também, porque é para o nosso bem e do time".

Parceria com Léo Gamalho

"Já joguei no CRB com ele. Vai falar que não, mas eu já dei várias assistências para ele. Espero que esse ano seja do mesmo jeito".