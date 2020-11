Argentino morre em colisão entre lanchas em Morro de São Paulo

Um argentino morreu em acidente envolvendo duas lanchas na noite da quinta-feira (5), em Morro de São Paulo, na Bahia. A Capitania dos Portos da Bahia registrou o caso.

Ruan Andres Vilalva estava em uma das lanchas. Segundo a TV Bahia, o consulado argentino já está ciente do caso. O corpo dele está no IML de Valença. Não há informações sobre mais feridos.

Ainda de acordo com a TV Bahia, o turista argentino chegou em Salvador ontem à noite e logo em seguida seguiu para Morro de São Paulo. O acidente aconteceu perto da meia noite.

A lancha em que Ruan estava afundou após a batida. A outra lancha estaria transportando pessoas que voltavam de uma festa. Um inquérito na Delegacia de Cairu vai investigar as causas da batida. O marinheiro da lancha onde estava o argentino já foi ouvido.

A Capitania dos Portos diz que assim que tomou conhecimento do acidente, enviou uma equipe de Busca e Resgate (SAR) ao local, para obter informações e prestar auxílio necessário. "As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas por meio de inquérito administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil", diz.