Ariana Grande processa Forever 21 por usar modelo 'sósia' como garota propaganda

A cantora Ariana Grande está processando a rede de lojas Forever 21. A artista pede uma indenização de US$ 10 milhões alegando que a empresa usou uma modelo parecida com ela, numa estética semelhante a do clipe "7 rings", do álbum "Thank u, next".

Segundo a Reuters, os advogados de Ariana disseram que a Forever 21 lançou "uma campanha enganosa em seu site e plataformas de mídias sociais, principalmente em janeiro e fevereiro de 2019", capitalizando o sucesso do então recém-lançado álbum.

A 'sósia' (Foto: Reprodução)

Ainda de acordo com a reportagem, Ariana e a Forever 21 estavam em negociações para fechar um contrato de publicidade, mas não obtiveram sucesso. Após as cifras não terem agradado ambos os lados, as conversas foram colocadas de lado.

A 'original' no clipe de '7 rings' (Foto: Reprodução)

A notícia vem dias depois de fontes próximas ao alto escalão da marca afirmarem que, em breve, ela pode pedir recuperação judicial, à medida que seu capital vem se reduzindo e restam poucas opções para reverter a situação.