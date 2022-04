Arma de ex-ministro da Educação dispara acidentalmente no aeroporto de Brasília

Uma arma de fogo pertencente ao ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, disparou acidentalmente em um guichê do aeroporto Juscelino Kubitscheck, em Brasília. Uma funcionário da Gol foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade.

Milton Ribeiro prestou depoimento à Polícia Federal após o ocorrido. Ele afirmou que, depois de abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador "dentro da própria pasta", momento em que teria ocorrido o disparo. À corporação, Ribeiro disse que, por medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, ele teria tentado desmuniciá-la dentro da pasta.

"Como havia outros objetos dentro da pasta, o local ficou pequeno para manusear a arma", justificou o ex-ministro. "O projétil atravessou o coldre e a pasta e se espalhou pelo chão", disse.

O ex-chefe do MEC saía de Brasília com destino a São Paulo. Ribeiro deixou o cargo em 28 de março, uma semana depois da divulgação de áudio em que ele afirmava que o governo federal priorizava prefeituras ligadas a dois pastores que não têm vínculo formal com a gestão pública.