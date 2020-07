Arqueólogos descobrem acervo de dois séculos atrás no bairro do Santo Antônio

Envolvidos na obra de requalificação das principais ruas do Santo Antônio Além do Carmo, arqueólogos encontraram, na última segunda-feira (29), um acervo de objetos do século XIX no subsolo do bairro, que é tombado como patrimônio nacional. Mestre em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, Railson Cotias, que participou da coleta explicou que tratam-se de cerâmicas, faianças (porcelana porosa), vidros e metais.

Segundo ele, os objetos achados até agora são relacionados a usos domésticos, como de cozimento ou de servir à mesa. “Estamos analisando a camada em que estes objetos foram encontrados, a partir de 1,5 metro de profundidade, podendo ser provenientes das várias obras de urbanização da praça ou mesmo de alguma relação com o Forte de Santo Antônio, a edificação mais próxima”, relata Cotias, que também participou do resgate de material histórico da Rua Chile, no centro antigo de Salvador.

“As prospecções continuarão em outros pontos do Largo até final de julho. Precisamos entender as camadas dos achados, o período dos acervos e suas associações e cronologias com contextos e grupos sociais”, diz Railson. Os locais de escavação são escolhidos por análise de fontes documentais (primárias e secundárias), iconografia, mapas, topografia e características da obra.

Requalificação

O bairro de Santo Antônio passa por requalificação das suas principais vias: Rua Direita, Ladeira do Boqueirão e o Largo. De acordo com o governo do estado, responsável pela obra, a requalificação beneficia 17 mil m² de ruas e calçadas, rebaixamento subterrâneo de fios, com vala e tubos para eletricidade e telecomunicações, além da remoção dos atuais postes.



As obras integram o Projeto ‘Pelas Ruas do Centro Antigo (CAS)’ e prevê a pavimentação de vias e requalificação de calçadas, com acessibilidade. O orçamento totaliza R$ 124 milhões de investimentos distribuídos por 313 ruas, em 11 bairros, mais a Rua Chile e 17 ruas do Centro Histórico de Salvador.