Arqueólogos descobrem esqueleto de 'vampira' durante escavação na Polônia

Uma "vampira" foi encontrada durante uma escavação arqueológica na Polônia. Pesquisadores da Universidade Nicholas Copernicus, de Toruń, descobriram o corpo enterrado com uma foice em volta ao pescoço, para "impedir que ela voltasse à vida", bem como um cadeado no dedão do pé esquerdo.

O crânio estava envolto em um gorro de seda, indicando que a mulher era rica. Um dos dentes chamava atenção por sua protuberância. Os pesquisadores disseram que a descoberta é inédita e a primeira na Polônia.

Ainda não se sabe quando o corpo foi enterrado, mas ele tem algumas centenas de anos. Pessoas que a população acreditava que eram vampiros ou bruxas, por exemplo, eram temidas mesmo após a morte.

Os vivos não mediam esforços para impedir que um morto se levantasse do túmulo.

O professor Dariusz Poliński, da Universidade Nicholas Copernicus, que liderou a equipe, disse que este exemplo da prática antifeitiçaria era incomum.

"As formas de proteção contra o retorno dos mortos incluem cortar a cabeça ou as pernas, colocar o falecido de bruços para morder o chão, queimá-los e esmagá-los com uma pedra", disse ele, segundo o site "Arkeonews".

A técnica de colocar uma foice em volta do pescoço chamou atenção dos arqueólogos, pois nunca fora encontrada antes na Polônia.

"Foi colocada no pescoço de tal forma que, se a falecida tentasse se levantar, provavelmente a cabeça teria sido cortada ou ferida", explicou Poliński.

Outro objeto no túmulo era um cadeado fechado no dedão do pé esquerdo. Segundo o professor Poliński, "isso simboliza o fechamento de uma etapa e a impossibilidade de retorno".

Os arqueólogos notaram que a mulher foi enterrada de maneira incomum e com muito cuidado, o que é surpreendente, dados os costumes antivampíricos tradicionais. Os restos desenterrados de Pień foram levados para Toruń, onde serão submetidos a um exame detalhado.

A maioria dos "vampiros" já encontrados estavam enterrados com a cabeça decepada.