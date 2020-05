Arquidiocese lança campanha para arrecadar alimentos e materiais de limpeza

Com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal, a Arquidiocese de Salvador, por meio da Pastoral da Comunicação (Pascom), lançou a Campanha Abrace a Esperança.

O ato tem o apoio da Universidade Católica do Salvador (UCSal) e da Rede Excelsior de Comunicação e vai ajudar famílias carentes atendidas e acompanhadas por instituições beneficentes e congregações religiosas.

A entrega das doações acontecerá no modelo 'drive thru', no qual os doadores não precisarão sair dos carros. Os postos de coletas estão localizados nos campis da Ucsal nos bairros de Pituaçu e Federação, e funcionam todos os dias, das 8h às 17h.

No sábado 16 de maio, a campanha realizará o "Dia D", quando os postos funcionarão entre 8h e 12h. A ideia é mobilizar o maior número de doares possível.

Os alimentos e os materiais de limpeza e de higiene pessoal arrecadados serão destinados para famílias carentes atendidas pelo Hospital Martagão Gesteira, pela Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC), pelo Lar Fonte da Fraternidade e Centro de Humanização para Pessoas com Deficiência, pela Congregação das Missionárias da Caridade e pela Congregação das Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores, além de outras obras sociais da Arquidiocese de Salvador.

“As boas obras, feitas com amor, desinteressadamente, em vista das necessidades dos pequenos, pobres e aflitos, contribuem para a maior glória de Deus. Em vista dessa glória, todos devem alimentar o desejo de fazer alguma coisa concreta em favor dos que, sozinhos, não conseguirão sair da situação em que estão. Unamo-nos, pois, para fazer o bem. Juntos, somos mais fortes”, afirma Dom Murilo Krieger, Administrador Apostólico da Arquidiocese de Salvador.