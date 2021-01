Arquiteta Marcia Meccia é uma das primeiras baianas vacinadas contra a covid-19  

Marcia Meccia (Foto: Divulgação)

A arquiteta baiana Marcia Meccia, que se inscreveu como voluntária da vacina de Oxford, já recebeu a segunda dose do imunizante. A vacina, desenvolvida por cientistas da Universidade britânica, foi produzida pela AstraZeneca e já recebeu aprovação para uso no Reino Unido.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Marcia comentou: “Fiz um IGG particular e descobri que estou imunizada. Exceto dor de cabeça, na primeira dose, que passou com analgésico comum, nada senti nem tive reação. Desejo uma boa vacinação para todos! Enquanto isso, vamos nos preservar de verdade. Evitando aglomeração, usando máscara, e preservando os familiares”, disse. Marcia é filha de Yeda Barradas Carneiro, primeira mulher a se formar em Arquitetura na Bahia, e de João Durval Carneiro, ex-governador do estado.







Colação democrática





O Verão pede novos acessórios para renovar o visual, que vão sim, do asfalto para a areia. Este ano, a aposta do joalheiro baiano Carlos Rodeiro para a temporada é uma coleção democrática e com peças voltadas para o universo religioso. “Estamos apostando nas criações do Gantois porque é uma coleção democrática. Fica super acessível. As pessoas consomem de uma forma leve e descontraída. Virou um objeto de desejo e é a cara do verão”, nos disse o joalheiro baiano.

Nesta alta temporada, além de Salvador, as criações de Carlinhos poderão ser encontradas na Bahia Bonita Store, em Trancoso. O espaço, de propriedade dos empresários Carol e Sol Tlam, abriu suas portas junto com a Hamburgueria Cabana e conta com diversas marcas, como Paula Frank, Scarf Me, Danielle Benício e Lihá.





Rodada de investimento

A Intera, startup baiana comanda por Paula Morais, Augusto Frazão e Juliano Tebinka, acaba de receber mais de 2,5 milhões de reais em sua primeira rodada de investimento. O valor será aportado em tecnologia e na ampliação do time de vendas. Em 2020, a Intera cresceu 200%, comparado com 2019, e o faturamento superou os R$ 3 milhões nos últimos anos. A previsão é dobrar a receita em 2021 e crescer 150% até o final do ano.





Espirito criativo

Mineira radicada na Suécia, Kelly Svensson caprichou nas criações de suas joias para apresentar a primeira coleção em Trancoso, no sul da Bahia. Por lá, com projeto do arquiteto David Bastos, ela abriu um espaço dentro da pop-up Trancoseando, onde, durante o verão, irá exibir as criações com cores vibrantes e design contemporâneo da Deus Dois. A marca, fruto de uma parceria com o designer francês Phillipe Saine, aposta em peças contemporâneas e sofisticadas, inspiradas na riqueza e exuberância da cultura brasileira.





Virada consciente

Bia Aydar (Foto: Fernando Godoy/Divulgação)

A empresária Bia Aydar está entre as pessoas que receberam ofertas inacreditáveis para aluguel de sua casa em Trancoso, na Bahia, para o período compreendido entre o Natal e o Réveillon. Em conversa com a jornalista Lu Lacerda, ela afirmou que se esquivou de todas as propostas. “Decidi não alugar porque acho que é preciso ter consciência — é certo que vão fazer festa. Se você está no seu jatinho, pode vir para o Einstein (SP), mas e as outras pessoas? Toda noite, está tendo festa em Trancoso. Preciso lembrar que é um vilarejo de nativos. É muita falta de empatia”, disse.

Temporada baiana

Vanessa da Mata aproveitou o gap de fim de ano para fazer uma viagem especial. A cantora embarcou para Trancoso, no Sul da Bahia, onde possui diversos amigos. No vilarejo, já foi vista em espaços como o restaurante do Uxua e o Fly Club. Vanessa frequenta o local há diversos anos – vai para lá descansar e buscar referências para ativar a sua criatividade. “Desejo que em 2021 possamos respirar tranquilamente. Com cura, vacina, abraços apertados, afagos, bons trabalhos e percebendo com prazer cada segundo”, comentou a artista em postagem no Instagram.





Alta produção

Alô Alô Bahia mostra os melhores looks que passaram pelas areias de Trancoso, na virada de 2020 para 2021. Dessa vez, ao invés de grandes festas, mulheres lindas e altamente produzidas celebraram o Réveillon entre amigos, em casas alugadas ou em pequenos jantares. Às imagens!

Camila D. Santis (Foto: Redes Sociais)

Carol Magalhães (Foto: Redes Sociais)

Monique Alfradique (Foto: Redes Sociais)

Paula Brofman (Foto: Redes Sociais)

Thassia Naves (Foto: Redes Sociais)

Renata Figueiredo (Foto: redes Sociais)