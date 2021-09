Arquiteto liga para ex e troca de noivo na véspera de casamento no Rio

Um casamento no Rio de Janeiro chamou atenção e não só pelo festão: na hora que os convidados chegaram, ficaram surpresos ao ver que um dos noivos não era o mesmo da época do convite. Isso mesmo: o arquiteto e decorador Eder Meneghine, 60 anos, decidiu trocar de noivo na véspera do dia do "sim".

Depois de três meses organizando a festa, Eder terminou o relacionamento com o ex, Dyls Reis, de 23, e resolveu pedir o ex em casamento. O chef de cozinha Hugo Oliveira, 42, não pensou duas vezes e aceitou. Os convidados só descobriram a mudança quando chegaram para a cerimônia.

O casamento aconteceu no dia 7 de setembro, na Ilha da Gigóia, no Rio. A história foi publicada inicialmente pela coluna de Anselmo Góis, em O Globo.

"Falei para os meus convidados: vocês já foram a muitos casamentos, mas hoje vocês vão viver um dia inesquecível. Hugo foi ovacionado por 20 minutos quando apareceu", disse Eder ao Uol.

Eder e Hugo tiveram uma relação de 16 anos, que terminou amigavelmente. Eles mantinham contato e conviviam mesmo após o fim. Hugo não iria para o casamento do decorador, contudo, porque o então noivo não gostava dele.

Ao G1, o arquiteto disse que conhecia "relativamente muito pouco" o noivo "original". "A gente se gostava, e eu o levei para morar comigo na minha casa. Com o tempo, eu tive essa vontade de fazer essa festa de casamento, como eu já fiz para muitas pessoas, vários artistas. E eu falei com ele: 'Vamos casar?'. Só que ele tem 23 anos e eu tenho 60. Eu tinha a intenção de ser feliz. E eu achava que fosse ser", avaliou.

Na véspera do casamento, contudo, ele disse que percebeu que estava com vários problemas pessoais causados pelo relacionamento. Ele resolveu terminar.

Pensando na festa, ele não quis cancelar o evento. E começou a pensar como poderia casar. Foi quando lembrou de Hugo. "Na verdade, não é que ele seja o grande amor da minha vida, mas eu descobri naquele momento de dificuldade que eu tinha na figura do Hugo Oliveira o maior amigo e parceiro de toda minha vida. E eu nunca dei pra ele a oportunidade que ele merecia", diz.

Festão

A cerimônia de casamento foi avaliada em R$ 250 mil. Os convidados incluíam a socialite Vera Loyola, a drag Isabelita dos Patins e o cineasta Neville D'Almeida. Por conta da pandemia, a lista ficou restrita a 100 pessoas.

O bolo era de abacaxi com penas de avestruz e a animação da noite ficou por conta do DJ Alexandre Cappelli.

A presença de Hugo foi revelada aos convidados ao som do clássico italiano Con te Partirò. Eder disse que as pessoas foram à loucura. "Teve gente desmaiada, mais de 20 minutos de aplausos, uma vibração com chapéus para o alto. Um êxtase total. A festa foi 10 vezes melhor do que seria. Foram oito horas de evento e 150 garrafas de espumante italiano".