Arraial do Cabo oferece belas praias para mergulho

Com uma vida marinha rica e diversificada, Arraial do Cabo é conhecida como a capital estadual do mergulho e atrai turistas de todo o país para a prática do esporte. Com temperaturas que variam de 12° a 26°, provocado pelo fenômeno da ressurgência, as correntes frias garantem uma paisagem marinha de tirar o fôlego.

A cidade possui cerca de 200 pontos de mergulho, dezenas de naufrágios catalogados e uma excelente visibilidade devido à transparência do mar, com condições para mergulhar em qualquer época do ano. Mas, se engana quem pensa que só profissionais podem mergulhar. As operadoras de mergulho oferecem os mais variados cursos, entre eles o batismo, que é um programa de iniciação onde o turista pode mergulhar com um instrutor treinado. O preço médio do batismo é 160 reais. Todos os equipamentos são fornecidos pelas operadoras de mergulho. As agências costumam também oferecer serviço de fotos subaquáticas. Muitos pacotes para Arraial do Cabo já oferecem a opção do mergulho em suas praias.

O município possui uma diversidade de praias em enseadas paradisíacas, três delas eleitas, em 2017, como uma das mais belas do mundo por um site de avaliação turística. O título foi dado para as praias do Forno, Praia Grande e Prainha. As águas transparente e areia muito branca tornam sua costa num dos locais brasileiros mais propícios para a prática do esporte e a pesca submarina.

Apesar de pequena, a cidade oferece boa estrutura para os turistas e boas opções de hotéis. Mas é preciso se programar. Na alta temporada a cidade fica cheia e é recomendado que se reserve seu hotel em Arraial do Cabo com antecedência.