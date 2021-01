Arrastão na Suburbana assusta moradores e motoristas; vídeos

Um arrastão assustou moradores e motoristas que passavam pela Avenida Suburbana na noite da quinta-feira (7). Um grupo armado roubou pessoas na região. Vídeos flagraram alguns momentos, mostrando motoristas dando ré para tentar escapar da ação criminosa.

Segundo alguns relatos, os criminosos chegaram a fechar a via nos dois sentidos para roubar. Os vídeos mostram carros na contramão, pessoas correndo e a chegada da polícia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que reforçou as ações ostensitvas de policiamento na região e que já identificou o grupo que cometeu o crime. "Diligências para realizar as prisões estão sendo realizadas e mais informações sobre a quadrilha podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 3235-0000 (Disque Denúncia)", diz o texto.

A Polícia Militar disse que foi acionada por testemunhas por volta das 19h. Na região, identificaram que os assaltos aconteciam perto de um posto e também nos arredores da Igreja Universal da Santa Luzia. Equipes da Operação Gêmeos e da Rondesp foram enviadas ao local para fazer as buscas, mas os suspeitos fugiram por becos de difícil acesso. Como havia um ponto de ônibus próximo e por ser horário de pico, houve pânico entre as pessoas.