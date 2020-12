Arritmia cardíaca: cuidados, prevenção e tratamentos; veja

Você controla seus batimentos cardíacos? Sabe quando deve procurar uma ajuda médica para avaliar seu coração? Formigamento é sinal de uma arritimia cardíaca? Essas perguntas foram respondidas pelo médico Alexsandro Alves Fagundes que é especialista em estimulação cardíaca artificial pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e médico cardiologista do Serviço de Arritmia do Hospital Português (@hospitalportugues). Ele foi o convidado desta terça-feira (08) de @jorgegauthier no programa #saúdeebemestar.