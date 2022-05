Arte no copo e no papel: trabalho de ilustradora inspira drinks em bar de Salvador

“Meu Universo Particular – Aquarelas” é o nome da primeira exposição individual da ilustradora e jornalista Gabriela Cruz, que entra em cartaz na próxima terça-feira (31), no Zambi Bar (Rua Lord Cochrane, 96 – Barra), em um evento para convidados a partir das 18h. Composta por 12 ilustrações, a mostra deriva da linha de papelaria lançada recentemente pela artista em parceria com a Minilab.

Os 12 desenhos feitos em aquarela foram originalmente criados para ilustrar as capas dos meses do ano do planner 'Meu Universo Particular', que integra a linha. Inspirado nas personagens, o bartender e consultor de bares Junior Queiroz, do Zambi Bar, desenvolveu 12 drinks exclusivos para a exposição.

(Ilustração: Gabriela Cruz) (Ilustração: Gabriela Cruz) (Ilustração: Gabriela Cruz) (Ilustração: Gabriela Cruz)

(Ilustração: Gabriela Cruz) (Ilustração: Gabriela Cruz) (Ilustração: Gabriela Cruz) (Ilustração: Gabriela Cruz)

Durante uma semana, o menu especial vai ficar disponível no bar de coquetéis, especializado em coquetelaria autoral baiana e comida de boteco. A casa abre de terça a sábado, das 17h à 00h30.

“São ilustrações de figuras femininas que, no material feito com a Minilab, podem ser usadas para transformar o fichário em uma agenda e vêm encartadas junto com outros elementos que compõem este kit. Quis apresentá-las em forma de exposição”, diz Gabriela.

Para a mostra, que fica em cartaz por uma semana, os desenhos deixaram de ter a sinalização dos meses e foram transformados em quadros. As personagens são inspiradas em mulheres reais e derivam do trabalho realizado pela artista de retratos sob encomenda.

Gabriela Cruz fará sua primeira apresentação em Salvador (Foto: Divulgação)

No lançamento, além das obras, expostas em tamanhos de 30 x 40 cm, serão vendidos prints numerados de cada personagem em versões de 10 x 15 cm, 15 x 21 cm e 20 x 30 cm, entre outros. Os valores vão de R$ 15 a R$ 150.