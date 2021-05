Artilheiro do Baiano, Ronan vai defender o Vitória na Série B

O ataque do Vitória ganhou novo reforço para a Série B do Brasileiro. Além de Dinei, a diretoria rubro-negra anunciou a contratação do também atacante Ronan, artilheiro do Campeonato Baiano, com cinco gols. O atleta de 26 anos estava defendendo o Atlético de Alagoinhas, clube com o qual ergueu a taça do estadual.

Ele se apresentará na Toca do Leão na segunda-feira (31) para assinar contrato com o rubro-negro até o final do torneio nacional. Além de vestir a camisa do Atlético de Alagoinhas, Ronan já havia defendido Campinense, Fast Clube, CDS Manicoré, Holanda, Nacional, Brusque, Camboriú e Ceilândia.

Com a chegada de Ronan, o técnico Rodrigo Chagas passa a ter sete atacantes de beirada no elenco. Já fazem parte do grupo David, Ygor Catatau, Caíque Souza, Wesley, Guilherme Santos e Vico, que se recupera de lesão. Há três centroavantes: Samuel, Samuel Granada e Dinei.