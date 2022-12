Artilheiro do Vitória, Rafinha se reapresenta na Toca do Leão

Artilheiro do Vitória em 2022 com oito gols, Rafinha se reapresentou na Toca do Leão nesta sexta-feira (2) para iniciar a pré-temporada 2023. As atividades no clube foram iniciadas na segunda-feira (28), mas o atacante prolongou as férias com os familiares em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Após conversar com o gerente de futebol rubro-negro, Manoel Tanajura Neto, Rafinha fez um treino à parte com o preparador físico Rodrigo Santana e se queixou do calor de Salvador.

“Em Sorocaba está assim também, muito calor. Entrava na piscina e saía somente no início da noite. Deu para ficar com os familiares e agora estou de volta”, afirmou o jogador ao site oficial do Vitória.

Os demais jogadores começaram a trabalhar situações de jogo sob o comando do técnico João Burse. Ele separou dois times e, utilizando somente metade do campo, treinou saídas de bola, triangulações, inversões e construções de jogadas.

Já os goleiros realizaram treinos específicos orientados pelos treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

A primeira semana da pré-temporada na Toca do Leão será encerrada no sábado (3) pela manhã. O domingo será de repouso.

O Vitória estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.