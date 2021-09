Artista de rua é morto durante apresentação no metrô de Recife

Um dançarino de 21 anos, identificado como Bruno Henrique dos Santos, foi morto dentro de um vagão do metrô do Recife na tarde desta terça-feira (21). Diversos passageiros presenciaram o crime.

De acordo com a polícia, a vítima estava no metrô que havia saído da Estação Recife para Cajueiro Seco, quando foi morta a facadas. O rapaz morto era um artista de rua, que realizava apresentações de dança dentro do meio de transporte.

Sobre o suspeito, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) acredita se tratar de um vendedor ambulante. Os dois homens teriam tido um desentendimento nessa segunda-feira (20) por causa de um celular. Nenhum deles teria passagem pela polícia.

"A vítima fazia trabalho de apresentação de arte no metrô, junto com colegas. Ele se envolveu em uma discussão ontem que está sendo apurada. É provável que o homicídio tenha ocorrido por causa dessa confusão. Estamos correndo atrás para saber qual a qualificação desse suspeito", relatou o delegado Victor Leite.

O assassinato teria ocorrido enquanto o trem estava em movimento, transitando da Estação Imbiribeira para a Estação Antônio Falcão. Após praticar o crime, o suspeito teria acionado o freio de emergência e forçado abertura das portas para fugir do local, entre duas estações. Segundo o delegado, esse fato indica que o crime teria sido premeditado.

"Possivelmente, foi um homicídio calculado, premeditado, sem se importar com testemunhas oculares", avaliou.

Devido ao homicídio, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável por operar o metrô do Recife, informou que a Linha Sul passou a operar em via singela (quando somente uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos) nas imediações da Estação Antônio Falcão, que foi onde o trem parou para que os passageiros pudessem descer e uma perícia fosse feita. A estação ficou aberta apenas para desembarque dos usuários até que os peritos terminassem o trabalho.

O suspeito ainda não foi preso pela polícia. Como muitas pessoas presenciaram o crime, a polícia espera que elas possam contribuir para identificação do criminoso. "Se alguém souber informações, como nome ou apelido, do homem que praticou o ato, pode entrar em contato com o disque denúncia (181) ou procurar a delegacia mais próxima. O sigilo é garantido", finalizou o delegado.

Insegurança no metrô do Recife

A dona de casa Sara Lima afirmou já ter presenciado outro assassinato no metrô do Recife. "Os ambulantes estavam brigando um com o outro. Um pegou uma faca e outro sacou uma arma e aconteceu a tragédia", relatou.

Ela reclama da insegurança no meio de transporte e também relata que já foi vítima de um assalto. "O assaltante falou que não estava brincando, falou para todo mundo colocar o celular em na mochila. O celular e a bolsa. Eu fique muito nervosa, senti como ele estivesse atirando em mim, quando ele botou a pistola em cima do meu ombro", relembrou Sara.

"Infelizmente, a gente tem que andar de metrô. Eu ando morrendo de medo. Tanto de ônibus quanto de metrô. Me sinto super insegura", afirmou.