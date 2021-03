Artista e agitador cultural Flávio Oliveiras, dono do bar Oliveiras, morre de Covid-19

Designer, grafiteiro, ilustrador, agitador cultural e proprietário do Oliveiras, Flavão era um artista de muitas frentes (Foto: Reprodução)



Salvador perdeu para a Covid-19, nesta segunda-feira (8), mais um importante personagem da sua cena artística e cultural com vastos serviços prestados à sociedade: morreu Flávio Oliveiras, jovem proprietário do bar Oliveiras, no Santo Antônio Além do Carmo, importante reduto da boemia soteropolitana.

Além de empresário, Flavão, como era conhecido, era um artista talentoso: designer, grafiteiro com murais belíssimos espalhados pela cidade, era ainda ilustrador e mestre em serigrafia.

Talentos que vieram do berço, no próprio Centro Histórico, onde nasceu: Flos, como costumava assinar parte das obras, era filho de um sapateiro cearense e uma costureira potiguar que migraram para o Taboão, reduto de artistas manuais e, como se sabe, sede da lendária Tenda dos Milagres.

Desenvolvia um trabalho artístico fantástico com a Edtóra, a Sociedade da Prensa e, principalmente, o Ateliê de Ofícios, e era uma das referências da arte impressa e analógica na Bahia.

Agitador cultural, fazia de seu bar em estilo intimista uma verdadeira galeria de arte, com quadros, gravuras e outras obras de arte espalhadas. A música ao vivo, parada em tempos de pandemia, também era o que mantinha viva boa parte das madrugadas na Rua Direita do Santo Antônio desde 2010, quando foi oficializado (antes era um espaço cultural aberto a diversas atividades). O Oliveiras fica, literalmente, no meio do caminho entre a Igreja do Boqueirão e do Santo Antônio, portanto, sagrado recanto de devotos da boemia.

Era também um dos diretores do famoso bloco carnavalesco DeHojea8 e tinha outro apelido carinhoso entre os amigos: Urso. Foi esse o nome lembrado numa homenagem feita através de um retroprojetor, no bairro da Barra, na noite desta segunda.

Flos foi homenageado com uma projeção no bairro da Barra (Foto: Reprodução)

“Siga em paz amigo. Vc que tanta alegria trouxe ao nosso bairro. Tanta luz, através de vc, refletia no nosso Santo Antônio. Vc, nosso querido @oliveiras110 e tudo que vc criou ficará na história, na sua história, na nossa história. Siga na luz e na certeza que deixará muitos amigos, saudando sua lembrança e rezando por vc e por sua nova trajetória no plano espiritual”, publicou a página @santoantoniooficial no Instagram, também lamentando a perda.



Segundo o portal Metro1, Flos estava internado com Covid-19 no Hospital Sagrada Família desde o final do mês passado, com quadro que inspirava sérios cuidados. Por conta da gravidade do caso, no último dia 23, uma missa online foi realizada, na Igreja do Bonfim, com transmissão pelo YouTube, em prol de sua recuperação, o que infelizmente não aconteceu. Ainda não há informações sobre o dia, horário e local do sepultamento.Em dezembro, Flavão participou de uma palestra online com o tema “Memória gráfica: afetiva, visual e manual”, dentro da Feira Miolos, promovida pela Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo. Nela, apresentou trabalhos que desenvolvia em pintura e serigrafia, além de práticas pedagógicas envolvendo a transmissão de saberes analógicos e tradicionais. É com isso que a gente se despede e deseja força à família e amigos enlutados.