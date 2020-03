Artistas brasileiros cantam 'Trem Bala' para arrecadar doações e incomodam web

Com as melhores intenções, um time de artistas brasileiros se uniu para cantar "Trem Bala", de Ana Vilela. A reunião ocorreu com o intuito de arrecadar fundos para o combate da crise do coronavírus. O problema é que o público aparentemente não gostou muito da ideia e a ação gerou diversas críticas.

A lista de artistas que soltaram o gogó conta com Anitta, Angélica, Bruna Marquezine, Preta Gil, Fernanda Souza, Fiorella Mattheis, Larissa Manoela, Grazi Massafera e diversos outros nomes.

A versão da música pode até parecer fofa e, à primeira vista, não parece haver motivos explícitos para a crítica dos internautas — afinal, trata-se de uma busca por doações. No entanto, não é difícil encontrar argumentos para a alta rejeição.

Primeiro que o vídeo é uma imitação do que Gal Gadot, atriz que interpreta a "Mulher-Maravilha", fez ao unir hollywoodianos para cantar "Imagine", de John Lennon. A escolha da canção na versão brasileira sugere que "Trem Bala" seja a "Imagine brasileira".

E, ao que tudo indica, a música de Ana Vilela não goza de tanto apreço popular quanto a obra prima do menino de Liverpool.

Além disso, outros internautas apontaram que algo mais eficaz que cantarolar seria pressionar os governantes ou abrir o próprio bolso - como a Rihanna fez ao doar R$ 25 milhões nos Estados Unidos.