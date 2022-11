Artistas da Globo procuram a empresa para fazer novas denúncias contra Cássia Kis

A situação envolvendo Cássia Kis e os comentários polêmicos sobre homofobia tem gerado revolta dentro da Globo há algumas semanas. Ao menos 15 profissionais da empresa teriam realizado uma denúncia formal à alta cúpula.

Segundo apurações do site Notícias da TV, os colegas de Cássia fizeram a denúncia por situações que estariam ocorrendo dentro e fora da Globo. Na lista, há pessoas importantes como diretores, produtores, atores, atrizes e roteiristas que trabalham com a artista.

A informação é que o comportamento da veterana da emissora da família Marinho já estava ficando insustentável desde as gravações de um dos grandes sucessos do Globoplay: Desalma. Cássia, que uma das personagens principais da série, estaria dando trabalho aos colegas com as declarações sobre a comunidade LGBTQIA+ e outros comentários sobre política que fez durante a entrevista com a jornalista Leda Nagle, realizada no Instagram.