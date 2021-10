Artistas lamentam morte do maestro Letieres Leite: 'Agradecer pelo seu legado'

A morte do maestro Letieres Leite pegou artistas e políticos de surpresa nesta quarta-feira (27). Muitos prestaram homenagem ao instrumentista, que além de comandar a Orkestra Rumpilezz era instrumentista e gravou com muitos artistas baianos.

"É muito difícil falar de alguém que a gente quer bem e admira. Que trouxe tanta beleza e novidade. Criador do Rumpilezz, músico, arranjador e produtor musical talentosíssimo. Hoje é dia de chorar a partida de Letieres Leite e agradecer pelo seu legado. #letieresleite", escreveu Daniela Mercury.

O rapper Emicida compartilhou uma homenagem emocionada ao maestro. "Meu amigo e mestre Letieres Leite, nos deixou hoje. Meu peito está em frangalhos. Olhos cheios de água e uma saudade que a partir de agora, só aumenta. Obrigado por todas as aulas mestre. Não estou acreditando", escreveu, ao lado de uma foto de Letieres.

"Eu quero te lembrar assim", escreveu a cantora Nara Couto. "Triste com a notícia da partida súbita do querido maestro Letieres Leite. Perda irreparável para a música brasileira e um legado enorme que fica aqui no nosso plano. Nos breves momentos em que gravei sob a direção dele, aprendi bastante. Descanse em paz, mestre!", compartilhou o músico Eric Assmar.

Pedro Luis, da banda Pedro Luis e a Parede, foi outro que relembrou o trabalho do maestro. "Ele não era de sorrir pra fotos, mas nos fazia sorrir por estar ao seu lado. Sexta falei dele com orgulho e reverência pra um documentário lindo. Sábado falei com ele sobre o prazer de ter falado sobre ele pra o documentário. Chamei-o de soberano maestro professor, que é o que ele foi, inclusive pra mim recentemente. Combinamos que já estava mais do que na hora de um reencontro. Não deu tempo, seu coração hoje decidiu que os encontros serão todos de memória. Obrigado maestro, músico, dançarino, pintor, coreógrafo e baiano porreta. Já tá fazendo falta".

"Não dá! Pra medir, pra saber o que dizer, pra nada! Obrigada, Letieres, obrigada, salve, por tudo!!!", lamentou a cantora Karina Buhr. "Meu Deus, Letieres…", escreveu apenas o produtor musical Daniel Ganjaman.

O secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, postou uma foto ao lado de Letieres. "Acabo de saber da partida desse maravilhoso músico da nossa Terra. Arranjador, instrumentista e maestro @letieresleite. Criador do @rumpilezz, um grande talento e uma cabeça super pensante".

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que hoje é um dia triste para a música de todo o Brasil. "O maestro Letieres Leite é um dos maiores músicos desse país. Sua história e legado com a Orkestra Rumpilezz jamais serão esquecidos da nossa memória. Que Deus conforte toda família e amigos neste momento de profunda dor!", escreveu.

O vereador de Salvador e ex-secretário de Cultura e Turismo da capital baiana Claudio Tinoco também destacou a relevância do maestro para a música. “Recebi com muito pesar a notícia. Suas contribuições para a cultura e música baiana são eternas. A Orquestra de percussão e sopros Rumpilezz, maior orgulho de seus 30 anos de carreira, com fortes influências da cultura baiana, é um presente pra o nosso estado. Sua vida inteira foi baseada na arte e, através dela, ele se eterniza”, disse Tinoco.

O músico Rafael Pondé também se despediu. "Vá em paz e na luz maestro @letieresleite , um dia daqui há muitos anos vão escrever sobre uma revolução acontecida na Bahia capitaneada por você, que trouxe a música sacra afro baiana pra o lugar de destaque que ela sempre mereceu. Obrigado por tudo, seu trabalho musical nunca será esquecido e aquele disco que um dia faríamos juntos, será feito quando nos encontramos novamente".

