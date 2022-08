Artistas realizam ato em defesa da democracia

Na próxima quarta-feira, 31, artistas de diversos segmentos culturais de Salvador farão um ato público em defesa da democracia. O evento está marcado para as 16h, em frente ao Teatro Castro Alves, no Campo Grande.O ato será marcado pela leitura da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, idealizada e elaborada pela Faculdade de Direito da USP.

A expectativa dos idealizadores é reunir o máximo de representantes da cultura e das artes, para marcar uma posição em defesa de um Brasil melhor e por democracia sempre. Nomes como os dos maestros Fred Dantas e Carlos Prazeres; os atores Marcelo Flores, Harildo Deda, Ana Paula Bouzas e o diretor Deolindo Checucci engrossam a lista dos apoiadores da manifestação.

De acordo com o idealizador do evento, o ator Jaime Cunha, a proposta de tornar público um manifesto da classe artística nasceu durante uma reunião pequena de um grupo ligado às artes cênicas, que refletiam sobre os ataques sofridos pela cultura, ciência, educação e artes no país.

“Queremos convocar os segmentos mais diversos e sensibilizar a sociedade para esse momento. Então, convidamos a todos para participarem, afinal, o que assistimos nos últimos seis anos foi um apedrejamento de artistas, a retirada de todo e qualquer recurso para a cultura e o estrangulamento da inteligência em nosso País”, diz Cunha.

Do ato, os artistas produzirão um material em vídeo que deverá ser lançado nas redes sociais para fortalecer a mobilização. “A Carta é a ferramenta ideal para isso. Era necessário que a Bahia se posicionasse diante desse momento tão delicado”, afirma Jaime.

Para a atriz Márcia Andrade, que também integra o grupo, a perspectiva é reunir diversas áreas e marcar uma posição diante do que vem acontecendo no País, onde cultura, as artes, a pesquisa e a ciência são ostensivamente desprezadas.

“Não podemos ficar indiferentes. Infelizmente, esse período da pandemia desarticulou a classe artística, então esse será o momento de nos reencontramos e repensarmos estratégias e posicionamentos”, afirma.

Vale ressaltar que a carta está disponível no site www.estadodedireitosempre.com, onde recebeu mais de um milhão de assinaturas. A leitura vem sendo realizadas em outras cidades no País e ganhou até versão em vídeo, com a participação de artistas de renome nacional, disponível no YouTube (youtu.be/hNt3dprnFbs).