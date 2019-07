Artur lamenta chances perdidas, mas foca em decisão com o Grêmio

O retorno do Bahia ao Brasileirão não foi bem como time e torcida esperavam. Apesar de pressionar o Santos e criar boas chances no segundo tempo, o tricolor acabou levando o gol no final e foi derrotado pelo Santos na noite deste sábado (13), no estádio de Pituaçu.

Como já virou costume, o atacante Artur foi um dos principais nomes do tricolor no duelo. O camisa 98 incomodou bastante a defesa do Peixe, mas passou em branco. Ao final do jogo, ele lamentou as chances perdidas, mas afirmou que o time está de cabeça erguida e focado na decisão contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (17), na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"Pecamos no último terço, na hora da finalização. Eu pequei na hora de finalizar, poderia ter dado o passe... Agora é levantar a cabeça porque temos um jogo ainda mais importante na quarta-feira, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil", disse Artur.

Outro que deixou o campo lamentando o resultado foi o goleiro Douglas. Ele pegou a cobrança de pênalti do uruguaio Carlos Sánchez, mas acabou levando o gol no rebote.

"Difícil de explicar, foi um lance muito rápido, mas eu tive a segunda chance e poderia ter ido pra fora. Tem essas peculiaridades que a gente não entende. Estou triste pela derrota, por não ter presenteado o nosso torcedor que compareceu hoje e, principalmente, por não ter conseguido em pontuação o que a gente almejava. O nosso time tentou muito o triunfo, mas infelizmente fugiu das nossas mãos", explicou o goleiro.