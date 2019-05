Artur projeta duelo aberto com o São Paulo no Morumbi

Não repetir os erros do último jogo. Essa é a meta do Bahia, hoje, contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A prova disso é que no último dia de treinos antes do duelo o elenco tricolor assistiu um vídeo com detalhes da última partida e recebeu orientações de Roger Machado.



“Importante a gente rever o jogo, a gente avaliar as nossas falhas, os nossos prós também que a gente fez dentro do Morumbi. O Roger deu algumas dicas para a gente fazer um bom jogo”, disse o atacante Artur.



O camisa 98 está confiante em repetir o desempenho do último encontro, mas dessa vez conseguir balançar as redes e trazer o resultado positivo para Salvador. “Resultado está aberto, prova disso foi o jogo do domingo, 0x0. Então acho que o melhor vai vencer. Roger sempre pede para a gente ir para cima, nesse último jogo a gente até segurou um pouco mais, sabemos da qualidade do São Paulo, da força no Morumbi. Mas a gente vai pra sair com um resultado importante para decidir a classificação em casa", afirmou.



No Fazendão, Artur tem fama de "pé de coelho". Sempre que o jogador anota um gol, o Bahia saí de campo com o triunfo. Por isso, ele entra na brincadeira e não esconde que está ansioso para fazer valer a mística. “Isso é muito bom. Espero fazer mais gols amanhã para a gente sair com um resultado importante e sair com um resultado positivo”, afirmou.



Se por um lado Roger vai poder repetir a escalação de Artur, por outro ele ganhou desfalques. Gilberto, Ezequiel e Shaylon estão fora. O atacante está suspenso pelo terceiro amarelo, o meia não pode jogar por força contratual, e o lateral já disputou a Copa do Brasil quando ainda defendia o Fluminense. A boa notícia fica por conta do retorno de Nino Paraíba. Ele volta ao time após cumprir suspensão. Já no ataque, Fernandão será a principal referência.



“O Fernandão é um cara super do bem, até postou esses dias nas redes sociais que a fase dele e do Gilberto não esta sendo boa, mas isso é normal para um atacante. Espero que isso possa se reverter e ele possa fazer gols”, analisou Artur.