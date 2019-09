Artur sobre enfrentar o Fortaleza: 'Estou à disposição, sim'

Artur garante estar apto para enfrentar o Fortaleza, domingo (15), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. "Estou à disposição, sim", avisou. "Graças a Deus fiz exame, não detectou nada. Estou à disposição sim no jogo de domingo, um jogo importante para triunfar aqui dentro de casa". O atacante retornou da seleção brasileira sub-20 se queixando de dor na coxa, mas se recuperou à tempo para a a rodada de encerramento do primeiro turno da Série A.

O jogador de 21 anos ficou fora do triunfo por 2x0 contra o Vasco, em São Januário, para vestir a camisa verde e amarela contra contra Colômbia e Chile. A seleção brasileira sub-20 venceu os dois jogos, Artur entrou no decorrer deles e retornou para Salvador entusiasmado. "Muito bom para mim. Experiência maravilhosa com outros jogadores, treinador novo. Conhecer novos trabalhos. Acho que agregou demais à vida pessoal e profissional".

Com 30 pontos, o Bahia é o 7º colocado na tabela de classificação da Série A. O Fortaleza soma 21 e ocupa a 13ª posição.