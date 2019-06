Árvore cai e atinge fiação na Avenida Centenário

Uma árvore caiu na madrugada desta quinta-feira (6), na Avenida Centenário. A planta atingiu a fiação da via.

Segundo informações da Defesa Civil, técnicos da autarquia e da Coelba estão no local para resolver a situação.

Em Ondina, na Praça Eliana Kertész, onde ficam os monumentos das 'Gordinhas', um coqueiro caiu com a raiz, formando uma cratera no canteiro central. A queda da planta não afetou o trânsito na via.

Durante a madrugada, foram registradas 13 ocorrências, ao todo, sendo três ameaças de desabamento, dois destelhamentos, cinco orientações técnicas, um poste ameaçando cair e um deslizamento de terra.

Chuvas

Segundo dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, os bairros que tiveram maior acumulado de chuvas em seis horas foram Cosme de Farias, Centro, Campinas de Pirajá, Alto do Peru e Mirantes de Periperi.

A previsão para esta quinta é de chuvas, com intensidade de moderada a forte, caiam durante o dia, com períodos de melhoria, segundo a Codesal. Ou seja, pode até sair um solzinho, mas é bom não abrir mão do guarda-chuva. A startup baiana i4sea, que atua em conjunto com o 3º Distrito Naval da Marinha do Brasil, já havia informado sobre a ocorrência de ventos de aproximadamente 20 nós (40 km/h), além de pancadas de chuva e ondas de até 3 metros.