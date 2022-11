Árvore cai em cima de três carros no Garcia, em Salvador

Uma árvore caiu em cima de três carros, no último sábado (5), no bairro do Garcia, na região onde está localizada a Cúria Metropolitana Bom Pastor. No momento da queda, um casamento acontecia no local e os veículos do noivo e convidados foram atingidos.

Parte da árvore caiu em cima de três veículos, dois deles ainda estão no local. Os galhos foram retirados do local no domingo (6). O casamento aconteceu na capela e, após a cerimônia religiosa, ao chegar no estacionamento, o noivo se deparou com o estrago.

Segundo a Arquidiocese de Salvador, a árvore era antiga e caiu após o mau tempo que atingiu a capital no final de semana. Apesar do susto e do estrago, ninguém ficou ferido.

Veja fotos: