Árvore cai na Avenida ACM, perto do Parque da Cidade

Uma árvore caiu na Avenida ACM, em frente ao Parque da Cidade, na manhã deste domingo (28), em meio às fortes chuvas que atingem Salvador. Não houve feridos.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o incidente aconteceu por volta das 7h e a pista no sentido Orla ficou bloqueada - o órgão desviou o trânsito até que fosse feita a remoção. Apesar de uma demora momentânea no local, a Transalvador diz que não houve congestionamento de fato por conta do fluxo baixo de veículos.

Uma equipe da Secretaria de Manutenção (Seman) foi acionada. A árvore foi removida por volta das 8h.