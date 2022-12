Árvore de Natal 'diferentona'? Veja algumas inspirações para montar a sua

Deixe o Papai Noel de fora. E nem pense em usar as cores vermelho e verde juntas. Já o pisca-pisca... Bom, esse pode ficar. A ideia de montar uma árvore de Natal ‘descontruída’ – ou melhor - que saia daquela ornamentação tradicional, vem se tornando cada vez mais uma tendência e a gente pode provar. Você imaginaria uma árvore em homenagem à cantora Marília Mendonça?

Pois, foi justamente isso que o publicitário Leonardo Oessi, 26 anos, fez na primeira árvore que decidiu montar após morar sozinho. “No fim do ano, aconteceu a tragédia da perda de Marília Mendonça. O episódio teve um impacto emocional muito forte para mim, que sou fã. Estava num momento pessoal muito delicado, com um projeto profissional frustrado e a morte de Marília foi um convite a reflexão de tudo que estava fazendo, precisava desacelerar. Todo processo, seguido este ano, me ensinou muito sobre ressignificação”, afirma.

Com o tema 'As Patroas', a árvore de Natal de Leonardo traz várias referências e enfeites personalizados

Se para ele, a árvore de Natal é um símbolo de esperança nada mais poderia traduzir esse sentimento. “Dei essa importância ao tema como um meio de ressignificar aquele momento. Está é a primeira vez que monto uma árvore em minha casa. Antes, em função do contexto pandêmico, não me animei e me dei por satisfeito com a de meus pais, na casa deles. Quando idealizei minha árvore, desejei que ela representasse algo significativo em minha história e provocasse emoções atípicas, além do Natal”.

A árvore de Leonardo tem 35 bolas, em referência ao álbum Patroas 35%, com fotos de diferentes momentos significativos que viveu e festivais que participou.

“Fui em seis shows da Maiara e Maraísa e vi doze apresentações de Marília Mendonça, enquanto ela estava viva. Pendurei uma toalhinha que ganhei de Maraísa num show, aqui em Salvador. Tem laços Personalizados com os logos dos DVDs. E personalizei um trenzinho elétrico com um ônibus da turnê”, ressalta.

Tantos detalhes, dizem muito sobre o publicitário em uma decoração que cada vez mais representa quem mora nela. “O processo todo durou um mês, foi bastante terapêutico. Comecei a montar exatamente no dia que completou um ano do acidente, sempre embalado pelo som das Patroas no plano de fundo. Quase todos os itens foram feitos à mão, por mim”.

A história conta que a árvore de Natal é uma tradição pagã, herdada lá na antiguidade e era considerada um símbolo de prosperidade. Apesar de ter suas origens em um passado muito distante, a árvore de Natal se tornou popular lá no século XIX, no Reino Unido com a rainha Vitória e o Príncipe Albert.

Como a mãe da rainha era alemã e tinha a tradição de decorar árvores no Natal, o hábito conquistou a Inglaterra e, a partir daí, ganhou o mundo. A arquiteta e designer de interiores Fernanda Alencar concorda que é cada vez mais comum ver árvores de Natal decoradas com elementos da história e identidade da família.

“Tem gente que coloca fotografias, pedidos para o próximo ano, ou que prefere colocar tema de desenhos para a garotada. O mais importante tem sido se reconhecer na sua árvore. O céu é o limite quanto se trata de criatividade. Já vi arvores feitas com garrafa pet, livros empilhados, escadas que utilizamos em casa, fotos coladas na parede em forma de árvores”, diz.

O caminho para montar uma árvore personalizada passa por se reconhecer nela. “De cara evite as cores vermelho, verde, dourado e prata. Essas cores, definitivamente, são as clássicas e se você quiser fugir do óbvio pode começar cortando elas. Olha, dá para fazer uma árvore pequena com menos de R$ 100 reais. Agora, para quem tem orçamento para estourar se prepare, pois é possível gastar mais de R$ 3 mil reais a depender do tamanho e dos enfeites”, aconselha.

Sem rótulos

A ilustradora Marília Vieira, 40, decidiu fazer esse ano todos os enfeites a mão e misturar as cores rosa, roxo e azul. “Fiz uma árvore que trará enfeites desenhados por mim em papel craft, tinta, hidrocor e tesoura. Os festões e luzes serão em cores inusitadas como, pink e roxo, numa vibe bem unicórnio. Eu sempre espero as liquidações de enfeite para comprar aqueles mais exóticos, que fogem do padrão. Dou uma fuçada em lojas populares, na Av. Sete e, também, em lojas de artigos de festas. Aquelas embalagens que usamos para colocar docinhos de lembranças dão ótimos enfeites. Basta prender uma linha, fita ou náilon e enfeitar a árvore”, diz.

No detalhe da árvore de Marília, enfeites de papel craft na pegada faça você mesmo

A árvore de Marília reflete um pouco do que ela viveu, acredita e quer para o ano seguinte: “Em 2018, queria que 2019 fosse mais doce. Fiz uma árvore cheia de guloseimas. Em 2019, que 2020 fosse mais amoroso, enchi de corações até o topo. Em 2020, o BTS lançou um disco no meio da pandemia chamado ‘BE’ que trazia uma mensagem de esperança e amor-próprio – tudo que eu precisava para 2021. No ano passado, fiz a da Hello Kitty por diversão, queria uma árvore fofa e leve e ficou maravilhosa. Esse ano, venho com uma decoração toda desenhada por mim, com total significado de reencontro”.





CONFIRA ALGUMAS IDEIAS

. Fuja de cores óbvias como verde, vermelho, prata e dourado. Já pensou em montar uma árvore com cores neon?

. Personalize ao máximo os enfeites, pode colocar objetos decorativos seus, que te representem mais ou até arriscar um faça você mesmo.

. Se não tiver a árvore, você pode improvisar. Uma das opções é usar uma planta chamada Tuia Holandesa. Ela parece um pinheirinho e a partir daí é só decorá-la.

. Também é possível fazer uma árvore colando fotos na parede e finalizando com pisca-piscas.

. A árvore feita com uma escada é outra ideia que dá muito certo. Você vai precisar de uma escada triangular aberta. É só ornamentá-la com adereços da sua escolha e mais pisca-piscas.

. E a criatividade não para por aí. Conhece as árvores de natal suspensas? É outra alternativa que desconstrói a árvore comum. Você vai precisar de bolas decorativas de vários tamanhos para amarrá-las em fios de náilon.