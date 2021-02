Árvore desaba em cima de carro e fere três pessoas na Avenida Jequitaia

Uma família de Paulo Afonso passou por um grande susto neste sábado (27). Eles estavam seguindo para Arembepe de carro quando uma árvore desabou e destruiu o veículo na Avenida Jequitaia, em Salvador. O acidente aconteceu perto do Largo de Água de Meninos, que fica em frente à feira de mesmo nome, por volta das 10h.

No carro estavam três irmãos e a esposa de um deles. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a árvore atingiu o capô do veículo e três dos ocupantes ficaram presos às ferragens.

Uma das vítimas conseguiu pular pela janela do carro após o acidente. Ela conta que estava com dois irmãos e a cunhada no veículo quando o carro foi atingido por uma Palmeira Imperial e ficou totalmente destruído.

As três vítimas presas às ferragens foram socorridas, sendo duas levadas para o Hospital Geral do Estado e outra para uma Unidade de Pronto Atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde.

Ambulâncias Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram ao local do acidente para auxiliar no socorro.