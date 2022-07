Árvore grande cai na pista e atinge seis carros no Imbuí

Uma árvore de grande porte caiu atingindo seis carros no bairro do Imbuí, no final da tarde desta quinta-feira (7). O trecho afetado foi interditado pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

A árvore em questão ficava na Rua João José Rescala, em frente ao condomínio Moradas do Imbuí. Imagens mostram que pelo menos dois dos veículos que estavam estacionados próximos ficaram muito danificados.

(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO)

Segundo moradores do local, um veículo da Embasa estava no local fazendo escavações quando aconteceu o acidente. A empresa diz que está investigando o assunto e que enviou técnicos para remover a árvore, permitindo a liberação do trânsito. Leia o texto:

A Embasa informa que enviou técnicos à Rua João José Rescala, no Imbuí, para investigar as causas, apurar as responsabilidades e avaliar os danos causados pelo incidente, bem como adotar as medidas cabíveis para que os devidos reparos sejam efetuados. A empresa contactou a Codesal, que está enviando técnicos para investigação do fato, remoção da árvore e liberação do trânsito no local.