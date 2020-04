As aflições dos profissionais de saúde

Segundo o último levantamento nacional, de cerca de 10 dias, já eram mais de 8 mil profissionais de saúde afastados do trabalho por conta de sintomas da covid-19. Na Bahia, são mais de 200 infectados. Nesse episódio, a repórter do Correio Hilza Cordeiro conta sobre os depoimentos que ouviu de profissionais da saúde que estão na dianteira do combate ao coronavírus. Ouça:

