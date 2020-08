As auto escolas vão voltar: confira regras e condições para a retomada

As auto escolas da Bahia estão há 140 dias sem um centavo sequer de receita. Para elas não teve delivery, não teve trabalho remoto, venda online, nada que fizesse o serviço ser adaptado ao distanciamento.

Ao mesmo tempo, a procura pela primeira carteira aumentou por conta de jovens se lançando a trabalhar em aplicativos de delivery, por exemplo.

Só que no dia 10 de agosto, segunda-feira, todas as atividades de auto escolas serão liberadas - desde que siga um protocolo de saúde.

Nesse podcast, conversamos com o diretor-geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel, e com o presidente do sindicato de auto escolas, Wellinton Oliveira, para entender como será a retomada.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.