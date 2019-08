As boas pedidas de Dão para o domingão

O cantor e compositor Dão gosta de fazer programas bem familiares aos domingos. Seja com a família de sangue ou com amigos. Hoje, por exemplo, ele indica o Culinária Musical, projeto do ator Jorge Whashinton, que mistura música e gastronomia e sempre reúne uma galera animada. O encontro volta a acontecer hoje Casa do Benin, das 12 às 17h30. Confira as outras dicas de dão:

Top 4

Café da Manhã - Um programa interessante num domingo é acordar cedo, tomar um café na padaria com sua esposa e filho, ou mesmo sozinho. Eu moro em Cosme de Farias e aqui na redondeza tem duas interessantes: a Doces Sonhos e a Panilha. Meu filho tem três anos e já está desenvolvendo este processo de fazer escolhas.

Culinária Musical - Nos domingos que tem o projeto Culinária Musical, do ator Jorge Whashinton, sempre vou. Ele prepara pratos interessantíssimos da culinária baiana como feijoada, dobradinha, moqueca de arraia...

Cinema - Mais tarde, gosto de levar meu filho ao cinema, deixar ele escolher. Nono momento tem vários filmes infantis bacanas em cartaz. Indico O Rei Leão.

Sorvete - Outro programa que curto muito é levar minha mãe, que já é idosa, para tomar um sorvete na Ribeira, que tem uma calmaria muito interessante. Outra pedida é A Cubana, com aquela imagem maravilhosa da Baía de Todos os Santos.