As bolsas práticas e estilosas do baiano Dih Morais

(Foto: Juniro Almeida/Divulgação)

Uma boa bolsa deve ser prática e estilosa, isso ninguém pode negar. Ela facilita a vida no dia a dia e ainda arremata o look. Se estiver à procura de uma, fique de olhos atentos para as maxibags criadas pelo empreendedor baiano Dih Morais. São daquelas que cabem tudo, com shape bem generoso. Ele acabou de lançar uma nova coleção inspirada nos Orixás, celebrando a sua ancestralidade e promete agradar a tod@s. Elas podem ser adquiridas através do Instagram da marca (@dihmoraiss).

A eleita

Quem diria que Salvador iria fazer um friozinho? Aproveita a temporada do Inverno soteropolitano e investe em uma sobreposição bacana já. O vixe amou a jaqueta colorida, toda trabalhada nos tons adocicados que ainda vem com capuz. Onde achar? Lojas da Renner. Custa R$ 99,9.

Acerte no tom

Boys descolados que estão procurando uma bermuda estilosa para chamar de sua, radares ligados nesse modelito de moletom garimpado no e-commerce da La Vibora. A peça ainda desponta no verde militar, tom queridinho para fazer muitas produções fashion. Preço: R$ 99.

Cabeça feita

Está a fim de injetar bossa no visu através de uma acessório bafônico Eleja o chapéu. Esse modelo á venda na loja virtual Chapéus 25 ganha a forma do Fedora e ainda se diferencia pelos dizeres fashionistas. Leve para casa por R$ 99.

Achadinho

Um tênis flatform pode ganhar tons que vão além do preto e do branco. É o caso dessa aposta da Dafiti no tom de rosa que custa R$ 104,99. Dica de stylist: usa em uma produção esportiva com tons adocicados.

Rocker

Um cinto de ilhoses preto é suficiente para dar aquela pitadinha rocker no visu de todo santo dia. Rolou sentimento? Então descola o seu modelito nas lojas da Youcom, paga R$ 59,9 e aposta ainda em uma botinha coturno para fechar com chave de ouro.

***

Nota 10

Uma fashionista recebeu um presente e dentro da embalagem veio um tecido. Ela aproveitou para reutilizar em uma roupa. Cool!

Nota 0

Algumas amigas foram jantar em um restaurante, nem tinham feito o pedido por completo, quando o garçom resolveu trazer a conta. E não estava no horário de encerrar a casa. De última!