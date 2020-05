As chuvas no Litoral Norte e para onde vão os respiradores

Em dia de muita chuva na Bahia, o Litoral Norte do estado foi quem mais sofreu. Neste episódio, você saberá detalhes das principais cidades e distritos atingidos pelas chuvas, que devem seguir até o final de semana. A chegada de novos respiradores também é assunto do podcast, que informa as cidades que receberão os equipamentos. Ouça:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida