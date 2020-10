As dívidas negociadas também aparecem no Cadastro Positivo?

Se eu ativar o cadastro positivo, vão aparecer na consulta todas as dívidas que tinha até março deste ano e que fiz acordo e estou pagando? Eduardo de Quero

Olá, Eduardo. O cadastro positivo funciona diferente do tradicional serviço de proteção ao crédito, os conhecidos SPC/SERASA. Nesses serviços aparecem as dívidas inseridas pelas empresas nas quais possui pendência, e quando há o pagamento a restrição é retirada em um prazo de até 5 dias. O Cadastro positivo leva em consideração algumas variáveis que irão aumentar ou diminuir a pontual do seu score. Quanto maior o score, melhor é o perfil de bom pagador, e para melhorar a pontuação é preciso ter atitudes positivas em relação às finanças. Negociar e pagar dívidas pendentes vai refletir positivamente no seu score, não de forma imediata, mas, à medida em que for pagando as parcelas e o volume de dívidas seja retirado da restrição, sua pontuação irá aumentar, desde que não pague as parcelas do acordo fora do prazo, isso contará negativamente para a pontuação do cadastro positivo. Fique atendo às atitudes que podem melhorar sua pontuação, como ser adimplente com seus compromissos, e também àquelas que jogam sua pontuação para baixo, como a excessiva quantidade de consultas ao seu CPF, principalmente se for por instituições financeiras.





Vale a pena trocar um banco físico por um banco digital? Quais as vantagens? É mesmo seguro? Antônio Santana

Olá Antônio. Os bancos digitais vieram para ficar e trazem um modelo de transações mais moderno e que vem agradando muitos usuários, e de fato, é bem prático e barato utilizar esses serviços. Se a sua necessidade for básica, como receber depósitos, fazer pagamentos e transferência, o banco digital é, sim, uma boa alternativa, mas se houver o interesse em ter alguma assessoria para serviços financeiros adicionais, os bancos tradicionais ainda são uma melhor opção, isto porque os bancos digitais ainda não estão preparados para uma operação mais robusta, diferente dos bancos que estão a mais tempo no mercado. Vale destacar, inclusive, que a chegada do PIX vai revolucionar significativamente esse segmento e vai aproximar um pouco mais esses dois mundos, o digital do tradicional.

