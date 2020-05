As dúvidas sobre a realização do Enem

Mesmo com as aulas suspensas na maior parte do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue marcado para o início do mês de novembro, mesmo com alguns pedidos para o adiamento das provas. neste episódio, o ouvinte fica sabendo das novidades sobre o Enem e sobre as possibilidades de a prova ser adiada ou mesmo suspensa. Ouça:

