Foi vendida semana passada na Chistie’s de Nova Iorque uma tela de Pablo Picasso por US$ 103 milhões, “Mulher Sentada Junto a Uma Janela”, aproximadamente R$ 550 milhões. Por esse fato, pensa-se que o mercado de arte está aquecido. O que é uma falácia. Picasso sempre foi um campeão de vendas, o maior do século XX. O quadro foi concluído em 1932 e precisou apenas 19 minutos para alcançar o preço de venda. A obra representa a amante e musa de Picasso, Marie Trérèse Walter. Não foi a vitalidade do mercado mas o status especial de Pablo Picasso (1887 – 1973).

Pablo Picasso é o pintor mais valorizado do mercado de arte mundial (reprodução)

Segundo o presidente da Chistie´s América, Bonnie Brennan a casa vendeu US$ 481 milhões de dólares e “sinaliza uma volta a normalidade do mercado”, a declaração é puro marketing já que as casas de leilões tem sofrido com quedas expressivas de vendas e só trabalham com grandes mestres. As galerias do mundo inteiro sofreram retração de mercado e muitas fecharam, inclusive as poderosíssimas. Os artistas, as feiras de arte e as grandes mostras reclamam. O mercado de arte é muito sensível, sobe e desce com uma rapidez incrível. Muitos artistas fecharam seus ateliês e as galerias encerraram contratos de exclusividade. Londres, Paris, Tokyo, Nova Iorque sofreram abalos fantásticos. A América Latina foi afetadíssima, inclusive nosso Brasil.

Alguns artistas brasileiros de ponta têm mais de um ano que não vendem. Não querem baixar os preços para não perderem status e se veem em situações financeiras vexatórias. Até quando aguentarão só o tempo dirá. Artistas são vaidosos e os preços que cobram são para eles indicadores de sucesso. Sucesso é prestígio, é ser reconhecido como um grande criador de idioleto, que não pode ser comparado com outros.

Existem alguns artistas na História da Arte cujos preços não obedecem as variáveis do mercado. Gustav Klint, Pablo Picasso, Henrri Matisse, Edward Munch, Piet Mondrian, Rafael, Michelângelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh são consagrados.

Picasso deixou um legado de 1880 pinturas; 1335 esculturas; 880 cerâmicas e um recorde de 7.089 desenhos, Morreu no dia 8 de abril de 1973, em Mougins, França, aos 91 anos de idade. Foi pintor, escultor, desenhista, cenógrafo, ceramista, poeta e dramaturgo.

Aos 87 anos, Picasso produz em cerca de sete meses uma série de 347 gravuras, nas quais retoma aos temas do circo e das touradas. Foi seu último trabalho de fôlego. Cinco obras do pintor espanhol já ultrapassaram o patamar dos US$ 100 milhões, sendo assim o pintor mais valorizado do mercado de arte mundial.