As mudanças de comando no futebol do Vitória

O novo diretor de futebol do Vitória, Edgard Montemor, foi apresentado essa semana na Toca do Leão. Ele assumiu o cargo deixado por Rodrigo Pastana, que se transferiu para o Guarani. No mês passado, o clube já havia trocado de treinador. Fabiano Soares foi demitido e João Burse assumiu o time.

Este episódio analisa as mudanças do departamento de futebol do Vitória na reta final da primeira fase da Série C do Brasileiro. Com 15 pontos, o rubro-negro está na 13ª posição. Apenas os oito primeiros colocados avançam à próxima fase do torneio.

No domingo (10), o Vitória encara o São José-RS, às 17h, no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, na 14ª rodada. O adversário está em 6º lugar, com 20 pontos.

O comentarista da Tv Bahia, Gustavo Castellucci, e o repórter do CORREIO, Vinícius Harfush, são os convidados.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.