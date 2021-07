'As mulheres precisam estar na linha de frente da construção do futuro da Bahia', diz ACM Neto

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, disse neste sábado (24) que as mulheres têm um papel de destaque na construção do futuro da Bahia. Neto participou do primeiro evento do movimento Move Mulher Empreendedora, em Periperi. Liderado pela vereadora de Salvador Roberta Caires, o Move Mulher tem como objetivo dialogar com o público feminino de todo o estado.

“Eu quero fazer um chamado às mulheres de todo o nosso estado: vocês têm um papel preponderante na construção desse futuro, esse futuro tem que ser liderado pelas mulheres. As mulheres precisam estar na linha de frente da construção do futuro da nossa Bahia. O propósito do Move Mulher é exatamente isso, de movimentar, agitar, de provocar no bom sentido, de convidar as mulheres a trazerem a sua contribuição, a sua visão”, afirmou Neto.

Neto falou das várias dificuldades que as mulheres passam na Bahia. Ele lembrou que em sua gestão na prefeitura de Salvador o número de vagas na educação innfatil saltou de 17 mil para 44 mil, o que permite maior independência às mães.

“Essa mulher que sofre muitas vezes porque não tem uma creche para deixar o seu filho. E eu tenho visto isso no interior. A gente mudou essa realidade em Salvador, por tudo que pudemos oferecer na educação infantil, em creche e pré-escola. Mas eu vejo a dor e o sofrimento da mulher no interior, que não tem como deixar o seu filho numa creche ou numa pré-escola. Eu vejo a dor e sofrimento da mulher que deseja poder trabalhar para sustentar com dignidade a sua família, mas não tem oportunidade”, disse.

Neto disse que quer dialogar com as mulheres para entender os problemas e trazer respostas. “Nós vamos conversar com as mulheres de toda a Bahia para entender a sua realidade, para compreender os seus problemas, mas acima de tudo para trazer propostas pro futuro. Como é que a gente vira esse jogo? Como é que a gente muda essa realidade? E como é que a gente oferece oportunidade de verdade para as mulheres? Aliás, esse é o desafio da como um todo”, avaliou.