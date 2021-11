As pessoas por trás dos holofotes: os bastidores do Afro Fashion Day 2021

Mais de 140 profissionais, trabalhando de maneira direta ou indireta por uma mesma causa: o Afro Fashion Day. Por trás dos looks, makes, e beldades que desfilam na passarela, há todo um movimento que faz com que aquele momento de ápice seja possível. Como pensar num desfile sem a trilha sonora dando aquele tchan para os modelos? E como pensar num filme sem todo o pessoal do audiovisual para pensar no roteiro, montagem. E todos aqueles likes e comentários deslumbrados, aconteceriam sem fotógrafas e fotógrafos registrando tudo e fazendo arte por trás das lentes? Por fim, quem saberia de tudo isso se alguém não tivesse proposto o evento e se não tivesse ninguém para observar e contar como foi?

Você certamente já ouviu falar na filosofia Ubuntu. Emicida foi um dos nomes que a evidenciou e, basicamente, é uma ideia de que cada pessoa faz parte de um todo, um coletivo. E ela se fortalece ao fortalecer o coletivo. O Afro Fashion Day é basicamente isso aí, em sua essência. Por essa ideia, a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, começou a descrever o projeto como algo além de um projeto: “O Afro Fashion Day é um movimento que já faz parte do calendário de Salvador e permite que jovens, pretas e pretos, sonhem. Esse movimento nasce no sonho e dá ferramentas para realizá-los, transformando narrativas de várias pessoas”, explica.

É pensando nisso que o produtor musical do Afro Fashion Day, Telefunksoul, iniciou a trilha de 2021 do desfile com a frase clássica de Martin Luther King, referência na luta por direitos civis nos EUA dos anos 1960: I have a dream, ou ‘eu tenho um sonho’, em português. “Nós negros sempre sonhamos que tudo vai melhorar. Temos um pensamento de que um dia a nossa nação vai melhorar. Foi uma concepção muito feliz que tive, encaixei tudo no que queria. A trilha direcionou bastante a gravação, enviei antes pro pessoal. A modelo começa ali no metrô e depois do ‘I Have A dream’, ela realiza o sonho”, explica.

A trilha sonora ainda traz várias outras referências negras ao longo do tempo: desde os mais contemporâneos, como o pagode e o trap, até outros mais históricos como o Ilê Aiyê e sua célebre pergunta “Que Bloco é esse?”, até os precursores do movimento Black Power, como James Brown - um dos ícones máximos da época, e a potente voz de Nina Simone em ‘I Feeling Good’. Eu me sinto bem. Qual pessoa no mundo não sonha em se sentir bem?

“É um desfile nacionalmente reconhecido, o povo preto se vê, se vÊ bonito, assim como vemos na moda da elite, a moda branca, com o padrão alto, esbelto e o Afro engloba o gordo, o gay, o doido, o normal, o nerd, o hétero. O negro pode ser e vai ser. O Afro engloba, dá valor a todas as pessoas”, afirmou Telefunksoul.

Telefunksoul fez a trilha do Afro Fashion Day (Foto: Lucas Assis / Tati Freitas)

Diretor do filme, Renan Benedito aproveitou para pincelar como o tema possibilitou explorar os espaços urbanos. Gravar a campanha e o próprio desfile no Metrô de Salvador representou a valorização de um espaço cotidiano. “É muito bacana isso da gente transformar um espaço tão rotineiro em arte. Dá uma nova perspectiva para o dia-a-dia e apostamos muito nisso durante a concepção do filme”, explicou Renan.

Lindo, perfeito, tudo. Assim foi e é o Afro Fashion Day. Não poderia ser diferente em 2021. O filme do desfile da 7ª edição do evento foi lançado neste sábado (20), Dia da Consciência Negra, no Tik Tok, Instagram e YouTube do CORREIO. Assista ao vídeo logo abaixo.

O evento foi gravado na estação Campo da Pólvora do Metrô de Salvador. Ao total, 47 modelos, todos negros, desfilaram, e 38 marcas baianas de moda estiveram presentes. Agora, vem a público o ponto alto do projeto, que coloca a representatividade em foco: a produção que mostra além de todo o desfile, detalhes dos bastidores.

