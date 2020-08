Às vésperas da Série B, Vitória tem sete titulares absolutos no time

Às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, quais são os jogadores que se firmaram no time do Vitória? Análise feita pelo CORREIO aponta que sete posições têm dono e quatro faltam ser consolidadas.

Por motivos diferentes, as vagas de goleiro, lateral direito, meia e centroavante ainda não têm titulares absolutos. Os ajustes precisarão ser feitos pelo técnico Bruno Pivetti ao longo da competição, na qual o rubro-negro estreia sábado (8), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Barradão.

Apesar de ainda haver carências e atletas que precisam mostrar mais serviço em campo, outros se apresentam como candidatos a guiar o Leão na longa trajetória em busca do acesso à Série A. Entre os 42 jogadores do elenco, o garçom Thiago Carleto e o artilheiro Alisson Farias são alguns dos destaques com qualidade para assumir essa função.

GOLEIRO

Sem culpa nos gols sofridos diante de Botafogo-PB e Ceará, no recomeço da Copa do Nordeste, Ronaldo ganhou a concorrência com o recém-chegado César e é o atual dono da camisa 1 do Vitória. O goleiro revelado na Toca do Leão já provou dentro de campo ter mérito para defender as traves rubro-negras e iniciará a Série B como titular, mas tem uma sombra dentro do clube. Recuperado de cirurgia no joelho, Martín Rodríguez foi liberado esta semana pelos médicos para voltar a jogar. No ano passado, foi justamente o uruguaio quem tomou a posição de Ronaldo na 9ª rodada da competição. O estrangeiro assumiu o posto e só ficou fora do time nas 20ª e 21ª rodadas porque estava contundido.

LATERAL DIREITO

Apesar de ter quadro jogadores de origem disponíveis, ainda não dá para dizer que um deles é o titular absoluto da lateral direita rubro-negra. A irregularidade de Van e Jonathan Bocão no primeiro trimestre do ano fez com que o clube contratasse Léo, mas ele não ganhou a vaga durante os treinamentos que antecederam o retorno dos campeonatos. Titular em sete dos 10 jogos disputados até março, Van manteve o posto no recomeço da Copa do Nordeste, contra Botafogo-PB e Ceará. No entanto, não estará em campo na estreia da Série B. Ele e Léo estão lesionados e vetados. Por isso, Jonathan Bocão ganhará nova oportunidade e Wellisson será a oção no bancoo de reservas diante do Sampaio Corrêa.

ZAGUEIRO PELA DIREITA

Apesar de ter apresentado falhas nos dois jogos da Copa do Nordeste disputados após o recomeço do torneio, João Victor, 22 anos, é o zagueiro mais regular do Vitória e tem a titularidade assegurada. Ele é o único jogador do elenco que foi titular nas 12 partidas disputadas pelo time principal nesta temporada - nove pelo regional e três pela Copa do Brasil. As outras opções para o lado direito da zaga são Gabriel Furtado, Matheus Morais e Carlos, que se recupera de cirurgia e não está à disposição no momento.

ZAGUEIRO PELA ESQUERDA

O lado esquerdo da zaga rubro-negra tem nome e sobrenome: Maurício Ramos. Com 35 anos, ele é um dos mais experientes do grupo e um líder dentro dele. Só ficou fora do time quando esteve machucado, contra Ceará, pela Copa do Brasil, e River, na Copa do Nordeste, antes dos campeonatos serem paralisados por causa da pandemia de coronavírus. Com uma lesão na panturrilha, sofrida no dia 25 de julho, o capitão está fora da estreia na Série B, contra o Sampaio Corrêa. John e Nuno são os zagueiros canhotos no elenco.

LATERAL ESQUERDA

Essa é a posição mais consolidada do time. Desde que chegou à Toca do Leão, durante a Série B do ano passado, Thiago Carleto não deu brecha para nenhum concorrente. O lateral esquerdo de 31 anos é titular absoluto e um dos líderes do elenco. Tem papel importante fora e dentro das quatro linhas. É o garçom do time na temporada, com cinco assistências, e o homem da bola parada. Os dois gols que marcou este ano foram em cobrança de falta. Rafael Carioca é o reserva da posição.

PRIMEIRO VOLANTE

Um dos jogadores mais jovens do elenco do Vitória, Guilherme Rend desbancou alguns veteranos no começo da temporada e se firmou no time. O volante de 21 anos foi titular em 11 das 12 partidas disputadas pela equipe principal do Leão este ano. Rend só desfalcou o Vitória por suspensão, contra o Lagarto-SE, na segunda fase da Copa do Brasil. Todos os outros jogadores que passaram pelo meio-campo perderam espaço em algum momento por lesão ou opção técnica.

SEGUNDO VOLANTE

Fernando Neto foi o jogador que mais rendeu nessa posição e é onde já revelou se sentir mais à vontade para atuar. Porém, por uma carência do elenco, foi utilizado mais avançado, sendo o principal responsável pela ligação entre defesa e ataque em quatro partidas, contra Freipaulistano, CRB, Botafogo-PB e Ceará. Rodrigo Andrade e Jean também já foram escalados como segundo volante na temporada.

MEIA

É a posição mais carente do elenco nesta temporada e nenhum jogador a conquistou de verdade até agora. O experiente Gerson Magrão, 35 anos, não conseguiu se firmar como titular, assim como as jovens promessas Eduardo, 20, e Matheus Tenório, 21. Eles eram as únicas opções de meias do grupo e viram o volante Fernando Neto fazer a função nos dois jogos da Copa do Nordeste, contra Botafogo-PB e Ceará, ambos disputados após o recomeço do torneio regional. A esperança do clube está depositada em Marcelinho, 35 anos, repatriado após nove anos defendendo o Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Já está regularizado e disponível para enfrentar o Sampaio Corrêa se Bruno Pivetti quiser.

PONTA DIREITA

A ofensividade pelo lado direito do campo é com Vico. Ele foi um dos destaques do time nos três primeiros meses do ano, quando marcou três gols com a camisa vermelha e preta. O atacante teve atuação apagada na reestreia do Leão na temporada, no empate em 1x1 com o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, e na sequência precisou passar por um procedimento para retirar um furúnculo no joellho, o que o levou a ficar fora dos treinamentos na semana passada, mas já está recuperado e apto para reforçar o Leão na estreia da Série B.

PONTA ESQUERDA

Autor de cinco gols, Alisson Farias é o artilheiro do Vitória na temporada e o dono do ataque no lado esquerdo do campo. O atacante de 24 anos é soberano e titular absoluto da posição. Ficou fora dos confrontos contra Bahia, Imperatriz e Freipaulistano, todos por contusão.

CENTROAVANTE

No começo da temporada, Léo Ceará era o dono da posição e formava o trio de ataque titular com Vico e Alisson Farias. Autor de três gols, o centroavante foi afastado do elenco no dia 3 de julho e está treinando separado desde então. A medida foi adotada pelo clube para pressionar o atacante a renovar o contrato e impedir que ele saia de graça no final do ano, quando termina o vínculo do jogador com o Vitória - atualmente, ele já pode assinar pré-contrato com outra agremiação.

Com a ausência de Léo Ceará, Jordy Caicedo assumiu a titularidade no recomeço das competições. Apesar de ter marcado o gol do empate em 1x1 com o Botafogo-PB, o equatoriano por muitas vezes apresenta falhas técnicas e ainda busca se consolidar na posição. Titular em seis dos 10 jogos que disputou, Junior Viçosa não encantou. Vice-artilheiro do Leão na temporada, com quatro gols, Eron briga por espaço. Compõe elenco o garoto Samuel, que ainda não estreou como jogador profissional.