Às vésperas do Carnaval, Ondina ganha nova orla requalificada

Faltam apenas dois dias para a abertura oficial do Carnaval e quem curte a folia acordou com uma boa notícia: a nova orla de Ondina foi inaugurada nesta terça-feira (18). Ou seja, durante a folia, nada de obras no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A segunda etapa das obras de um dos principais palcos onde os foliões acompanham a passagem dos trios elétricos, contou com implantação de novo assalto e colocação passeio em concreto, além de ciclovia, meio-fio em granito, iluminação em LED, drenagem e requalificação da Praça das Gordinhas.

As intervenções ocorreram em um trecho de 1,6 km de extensão e tiveram investimento de R$ 32 milhões. As obras foram divididas em dois trechos: entre a Praça das Gordinhas (Eliana Kértesz) e a Praça Orugan, e entre o restaurante Sukiyaki até a Curva da Paciência.

A cerimônia de inauguração ocorreu no calçadão da Avenida Oceânica, em frente ao Camarote Salvador, e contou com as presenças do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e demais lideranças municipais.

Foto: Max Haack/Secom

Segundo o gestor municipal, a entrega feita perto da festa tem como principal objetivo ofertar mais conforto e comodidade para os foliões durante os dias de festa.

"A gente correu, porque tinha o prazo de Carnaval e muita gente perguntava se a obra ia ficar pronta realmente. Asseguramos que sim e hoje estamos entregando dois dias antes da abertura oficial, em plenas condições. Esse ano teremos um Carnaval especial, porque temos a orla inteiramente requalificada, com mais espaço para as pessoas. Procuramos valorizar o pedestre, agora temos calçadas mais largas, novo paisagismo e iluminação”, pontuou Neto.

Ainda de acordo com o gestor municipal, novos investimentos seguirão sendo feitos após a realização dos festejos.

“A prefeitura continuará com seu investimento permanente na requalificação da cidade, com um olhar muito especial para a orla. O trabalho não para, mesmo durante o Carnaval”, afirmou.





Já Reis, destacou o cumprimento do prazo de entrega da obra antes do início do carnaval e explicou os detalhes das intervenções realizadas. Segundo ele, já são 22 trechos de obras que a prefeitura entrega após requalificação.

"Retiramos todos os postes e fiações que atrapalharam a vista dos camarotes e também dos foliões da rua. É uma obra que ficou muito boa e, sem sombra de dúvidas, valoriza muito essa área e com isso vamos devolvendo a cidade ao cidadão, preparando-a para receber os visitantes durante o Carnaval”, contou.

Trânsito

Com as obras concluídas, a mobilidade na região de Ondina precisou passar por alterações e contará com binários de trânsito - divisão de vias principais. De acordo com o superintendente de Trânsito do salvador (Transalvador), ‎Fabrizzio Muller, a mudança vai melhorar o fluxo de veículos na região.

Ele explicou que na Praça das Gordinhas terá um binário até a Rua Sabino Silva, fazendo com que a marginal da Avenida Oceânica tenha sentido único na direção do Rio Vermelho-Barra. Além disso, a via terá sentido único na direção Barra-Rio Vermelho.

“As pessoas têm agora as duas vias em sentido único: tanto a marginal quanto a principal. Tenho certeza que, além de segurança para o pedestre, vamos ter uma via muito mais tranquila para os condutores. Tudo foi pensado. Fizemos um estudo, analisamos e levamos em conta a presença de escolas, igrejas e hotéis do bairro, instalamos recuos exatamente para se manter as três faixas no sentido Sabino Silva e continuar oferecendo estacionamentos por conta das escolas”, explicou.

Circuito Osmar (Campo Grande)

Neto também comentou sobre o Circuito Osmar, já que também acontecem obras de requalificação na Avenida Sete. Segundo ele, a prefeitura monitora as áreas de intervenção e vai cumprir o prometido, de liberar as vias para a realização da festa, e retomará os trabalhos depois da Quarta-feira de cinzas.

“Todo mundo pode ficar tranquilo, pois a gente vem monitorando essas áreas de Carnaval onde estava tendo obras. Como tínhamos prometido, inauguramos a obra de Ondina antes do Carnaval. Nas outras localidades, a gente vai liberar para a festa acontecer e, a partir de quinta-feira, retomamos as execuções das obras. Não há nenhum risco para o folião que vai estar em qualquer um desses locais da cidade”, assegurou.

Aprovado

Debruçada na janela, a aposentada Maria das Graças Sacramento, de 63 anos, observava a movimentação da rua durante visita à casa da irmã, a também aposentada Elita Sacramento, 54. Com uma vista privilegiada para o Circuito Dodô, ela contou que gostou do que viu na orla da Ondina.

"Gostei muito do que vi, está muito diferente do ano passado, quando vim para o Carnaval. Estive aqui em junho também e já estava em obras. Agora, temos uma vista privilegiada da festa e vamos poder juntar toda a família e curtir o Carnaval da janela de casa mesmo, sem agonia", disse a aposentada, que mora no Rio de Janeiro.

À esquerda, Marida das Graças acompanhava o movimento na rua ao lado da irmã

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Do outro lado da rua, ao lado do seu cachorro de estimação, o engenheiro agrônomo Carlos Libório, 53, acompanhava a cerimônia de inauguração. Ele, que mora no bairro há 42 anos, disse que nunca tinha visto a orla tão bonita quanto agora.

“Realmente ficou muito bom, muito espaçosa. Proporciona para a gente, que é morador, e também para turistas, espaços para se encontrar mais, passear mais, correr, passear com os cachorros, como estou fazendo hoje. A nova orla vai unir muito mais as pessoas do bairro. A Ondina melhorou em 100%”, avaliou.

Carlos deu uma pausa no passeio para acompanhar a inauguração da nova orla da Ondina

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A nova orla de Ondina já será inaugurada hoje, com o Pipoco, festa comandada pelo cantor Léo Santana, que começa às 19h. Ele se apresentará no Circuito Tapajós (Ondina-Barra) e promete reunir uma multdão.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier