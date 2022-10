Ascensores e 'amarelinhos' também terão tarifa gratuita neste domingo (2)

Para garantir o deslocamento dos eleitores neste domingo (2), quando acontece o primeiro turno das eleições 2022, os ascensores e os veículos “amarelinhos” do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) de Salvador também terão tarifa gratuita. A operação, que inclui os ônibus convencionais do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e os do BRT, terá início às 6h e irá se estender até as 20h.

A iniciativa, anunciada pelo prefeito Bruno Reis na sexta-feira (30), é inédita na cidade. Os ônibus do sistema convencional irão circular sem cobrador e com a catraca travada. Com isso, os usuários deverão embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras do veículo. Já os ascensores, estarão em funcionamento o Elevador Lacerda e Plano Inclinado Liberdade/Calçada.

(Jefferson Peixoto/Secom)

Operação

Durante todo o dia, o transporte na cidade irá operar com 100% da frota, a mesma já utilizada em dias úteis. A Secretaria de Mobilidade (Semob) suspendeu a redução que normalmente ocorre aos domingos para garantir que os eleitores tenham à disposição veículos suficientes para comparecer às votações.

Também foi montada uma operação especial para os usuários que utilizam os ascensores. O Elevador Lacerda irá funcionar neste domingo, das 7h às 19h, e o Plano Inclinado Liberdade – Calçada pode ser utilizado das 7h às 17h