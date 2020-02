Aspirantes do Bahia vão ter semana livre antes do próximo jogo

O empate nos minutos finais contra o Jacuipense, no domingo (2), fez o Bahia perder a liderança do Campeonato Baiano. E para recuperar a posição, que agora está com o Atlético de Alagoinhas, o time de aspirantes do tricolor vai ter a semana inteira de preparação antes do próximo compromisso.

O Bahia fará dois jogos por outras competições antes de entrar em campo novamente pelo estadual. Quarta-feira (5), enfrenta River, em Teresina, na estreia na Copa do Brasil, e sábado (8) disputa o primeiro Ba-Vi do ano, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Em ambos, será representado pelo elenco principal, treinado por Roger Machado. O time de aspirantes só voltará aos gramados no domingo (9), quando visita o Jacobina, pelo Campeonato Baiano.

Até lá, Dado Cavalcanti vai ter tempo de corrigir os erros. Um deles, na avaliação do atacante Gustavo, é que os jogadores precisam manter o foco até o fim das partidas. "Nós, em alguns momentos, ficamos dispersos no jogo. Só que não podia tomar (o gol de empate) do jeito que a gente tomou. Se estivéssemos mais ligados poderíamos ter saído com o triunfo", lamentou ele após o 1x1 com o Jacuipense em Pituaçu.

Gustavo afirmou ainda também que o time precisa ser mais eficiente no ataque e aproveitar as oportunidades. "Poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo, inclusive com uma chance minha. Outras oportunidades que tivemos para matar, mas não matamos, e sabemos que o adversário era o mais difícil da competição", analisou.

O Bahia está invicto no Campeonato Baiano e ocupa a segunda colocação com oito pontos. Até aqui, o time somou duas vitórias e dois empates. O líder é o Atlético de Alagoinhas, com a mesma pontuação e maior número de gols marcados.