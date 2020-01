Aspirantes do Bahia voltam aos treinos de olho no Bahia de Feira

Um dia depois de vencer o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano, o time de aspirantes do Bahia se reapresentou na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para encarar o Bahia de feira, nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Bode fizeram apenas um treino regenerativo. O resto do grupo foi para o campo, onde o técnico Dado Cavalcanti aproveitou o dia para aprimorar detalhes táticos.

Para a partida contra o Bahia de Feira, o técnico Dado Cavalcanti terá o retorno do zagueiro Anderson. Ele foi expulso logo na estreia do estadual, contra a Juazeirense, e cumpriu suspensão contra o Bode. A tendência é a de que ele volte ao time titular, mas Dado pode optar pela manutenção de Fábio Alemão, que fez boa estreia com a camisa tricolor.

Nesta terça-feira (28), o time de aspirantes volta aos treinos no CT Evaristo de Macedo e finaliza a preparação para o duelo.

No mesmo dia, o elenco principal, treinado por Roger Machado, entra em campo contra o Imperatriz, às 20h, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.