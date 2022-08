Assaí anuncia abertura de sexta loja em Salvador, no bairro do Cabula

O Assaí Atacadista anunciou a abertura de sua sexta loja em Salvador, que será inaugurada na quinta-feira (25), no Cabula. A nova unidade fica na principal via do bairro, a Silveira Martins, na altura do cruzamento com a Avenida Edgar Santos, perto do retorno para o centro.

Esta é segunda loja do Assaí inaugurada em Salvador nos últimos quatro meses. Em maio, uma unidade foi aberta nos Barris. Ainda estão previstas mais três lojas na capital baiana até o fim de 2023. Com isso, a presença da empresa em Salvador irá mais do que dobrar ao se comparar com o final de 2020.

No total, essas novas unidades irão somar mais de 2,5 mil novos empregos gerados somente na capital, sendo 500 postos diretos e indiretos no Assaí Cabula, informou a empresa.

O Assaí teve crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021 e está presente em todas as regiões do país, com 221 lojas distribuídas em 23 estados e no Distrito Federal.

Serviço | Inauguração Assaí Cabula

Data: 25 de agosto de 2022

Horário: 9h

Endereço: Rua Silveira Martins, 3.506, bairro do Cabula – Salvador (BA)

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item

Horário de funcionamento da unidade: De segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.