Assaltante de ônibus mais procurado de Salvador e RMS já foi preso 20 vezes

O homem apontado como um dos maiores assaltantes de ônibus da Região Metropolitana de Salvador tinha um comportamento violento durante os crimes, intimidando as vítimas. Ele, que não teve nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira (19) em cumprimento a mandado de prisão da Justiça de Simões Filho. Segundo a Polícia Civil, o acusado já foi preso vinte vezes e tinha um perfil de roubar perto de onde morava e bem cedo, para tentar evitar o policiamento.

"Ele atuava de forma muita agressiva com as vítimas, os passageiros, aparentando estar drogado. Era muito violento em suas ações. Geralmente atuava de manhã cedo, horário crítico que eles têm buscado atuar, para dificultar também a ação policial, como é muito cedo dificilmente tem uma quantidade efetiva de policiais na rua", explicou o diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), delegado Arthur Gallas, nesta terça-feira (20).

"Ele agia às vezes sozinho, às vezes acompanhado de outras pessoas. Atuava na Região Metropolitana, Linha Verde, CIA-Aeroporto", acrescentou. "É um cidadão que já foi preso em torno de 20 vezes, tem 20 passagens, responde a 6 inquéritos só no Gerrc", acrescenta.

O delegado diz que duas das prisões foram em flagrante, mas o acusado sempre acabava liberado. "A Justiça avalia a situação e cada caso é um caso", diz. Embora ele também tenha praticado outros crimes, o foco dele era em roubos a coletivos.

Agora, a investigação tenta localizar os suspeitos que às vezes participavam dos assaltos com ele. Segundo o delegado, o perfil dos assaltantes de ônibus é de pessoas jovens, até 30 anos de idade uma parte menores. "Eles atuam em áreas próximas a onde eles residem. Fica mais fácil para eles o deslocamento e é mais seguro porque conhecem a área", acrescenta.