Assaltante sente pena de atendente de pizzaria e devolve celular em Camaçari

A noite desta terça-feira (2) vai ficar marcada para sempre para uma atendente de pizzaria. O estabelecimento em que ela trabalha foi assaltado e a funcionária implorou para o ladrão não levar o aparelho celular dela.

O caso aconteceu em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo informações da TV Bahia. Após receber uma arma na cabeça, a moça partiu para o apelo e tentou convencer o assaltante a devolver o telefone.

“É iPhone moço, para que você quer? Por favor, meu celular, moço. Eu estou pagando, por favor", disse a mulher.

Com pena da funcionária, o rapaz, que estava com o capacete na cabeça para não ser identificado e com o comparsa do lado de fora do estabelecimento, devolveu o aparelho, mas levou todo o dinheiro do caixa da pizzaria. "Tá, vai, vai, vai", falou o homem ao entregar o celular.

O caso não foi registrado na delegacia. Veja a cena: