Assaltantes armados invadem casa de Ratinho e fazem reféns em São Paulo

Bandidos armados invadiram a casa do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, na tarde desta sexta-feira (17), em São Paulo. Segundo o apresentador, ladrões fizeram os funcionários que estavam no imóvel de reféns, enquanto o grupo recolhia os objetos de valor na casa. Ele não estava no local no momento do crime.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, Ratinho contou que os bandidos amarraram os funcionários, que ficaram sob a mira de armas enquanto eles procuravam por um cofre. "Não fizeram maldade com eles. Só amarraram, trancaram, levaram celulares, tentaram saber se tinha cofre. Lá não tem cofre. Colocaram armas na cabeça dos funcionários", explicou ao apresentador José Luiz Datena.

Ratinho confirmou que estava em sua fazenda para passar o final de semana quando recebeu a notícia e ficou abalado. "São pessoas que eu gosto bastante. Ver os caras chorando porque foram ameaçados com arma na cabeça. O camarada fica assustado mesmo", disse.

Dentro da casa há um estúdio de rádio, onde os funcionários estavam trabalhando no momento do crime. Ainda de acordo com Ratinho, só é possível entrar na propriedade através de um portão. "Eles tinham o controle do portão", disse, acrescentando que possui armas em casa. "Se alguém entrar na minha casa, eu vou defender os meus filhos com arma, não quero nem saber. Está tudo bem, graças a Deus foi só um susto. Mas eu vou colocar mais seguranças armados lá na frente de casa, fazer o quê?", completou o apresentador.